Arsenal Mesut'un yerini Madridli yıldızla dolduracak

Premier Lig devi Arsenal, Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in ayrılığı sonrası yeni çözümler arıyor.



Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Mesut'un yerine, Norveçli genç yıldız Martin Odegaard transfer edilmek isteniyor.



ODEGAARD AYRILMAK İSTİYOR



Zidane tarafından son dönemde daha az forma şansı bulan Odegaard, hayal kırıklığına uğradı ve takımdan ayrılmak istiyor. Mikel Arteta'nın direkt iletişime geçmesi oyuncunun kararında etkili olacak.



Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu Arsenal'e katılmak istiyor. Arsenal ile Real Madrid arasında görüşmeler devam ederken, anlaşmanın sezon sonuna kadar kiralık olacak şekilde yapılması bekleniyor.



Kariyerine Godset altyapısında başlayan Martin Odegaard, 2015'in ocak ayında Real Madrid altyapısının yolunu tuttu. 2017'nin ocak ayında A takıma yükselen Odegaard, bu sezon toplam 9 maçta 367 dakika süre alabildi. Sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Norveçli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde forma giyiyor.



