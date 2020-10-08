Arsenal, Mesut Özil'in biletini kesiyor

Arsenal, kadroda şans bulamayan Mesut Özil'in sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yapıyor.

Haber; Sporx.com
Arsenal, Mesut Özil'in biletini kesiyor
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08 Ekim 2020 19:33
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de oynayan Mesut Özil'in Ada macerası sona ermek üzere.

Arsenal'de son olarak Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi için görüşmelere başlandığı kaydedildi.

ABD'YE TRANSFER OLABİLİR

ABD'de transfer penceresinin 29 Ekim tarihine kadar açık olduğu ve bu nedenle sözleşme feshinin ardından MLS'e transferin gerçekleşebileceği de belirtildi.

İngiliz ekibinde 1 yıllık kontratı kalan ve gözden tamamiyle düşen Mesut Özil'in kulübüne senelik 20 milyon euroya yakın bir maliyeti bulunuyor.

Bu sezon henüz süre alamayan Mesut Özil, Premier Lig'de toplam 184 maça çıktı ve 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi.



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