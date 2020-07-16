Arsenal, Mavropanos'u Stuttgart'a kiraladı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos'un sözleşmesini uzattı.

Haber; AA
Arsenal, Mavropanos'u Stuttgart'a kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2020 14:11
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos'un sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sözleşme imzalanan Yunan futbolcunun Alman kulübü Stuttgart'a kiralandığı belirtildi.

2018 yılında Yunanistan'ın PAS Giannina takımından Arsenal'a gelen Mavropanos, ara transfer döneminde kiralandığı Nürnberg'de bu sezon 12 maça çıkmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için