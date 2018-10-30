Arsenal, Mata için beklemeye geçti

MATA, RAMSEY'E BAĞLI

İngiltere Premier Lig devi Arsenal, sezon sonunda Manchester United ile kontratı sona erecek İspanyol yıldız Juan Mata için beklemeye geçti.İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Unai Emery, Valencia'da görev yaptığı zaman dilimindeki eski öğrencisini yeniden takımında görmek istiyor.Arsenal'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aaron Ramsey'in kırmızı-beyazlılardan ayrılması, Mata'nın transferinde büyük bir rol oynayacak.Mata bu sezon Manchester United forması ile çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol 1 asistlik perofrmans sergiledi.