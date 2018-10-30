Arsenal, Mata için beklemeye geçti

İngiltere Premier Lig devi Arsenal, sezon sonunda Manchester United ile kontratı sona erecek İspanyol yıldız Juan Mata için beklemeye geçti.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Unai Emery, Valencia'da görev yaptığı zaman dilimindeki eski öğrencisini yeniden takımında görmek istiyor.
MATA, RAMSEY'E BAĞLI
Arsenal'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aaron Ramsey'in kırmızı-beyazlılardan ayrılması, Mata'nın transferinde büyük bir rol oynayacak.
Mata bu sezon Manchester United forması ile çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol 1 asistlik perofrmans sergiledi.
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İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Unai Emery, Valencia'da görev yaptığı zaman dilimindeki eski öğrencisini yeniden takımında görmek istiyor.
MATA, RAMSEY'E BAĞLI
Arsenal'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aaron Ramsey'in kırmızı-beyazlılardan ayrılması, Mata'nın transferinde büyük bir rol oynayacak.
Mata bu sezon Manchester United forması ile çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol 1 asistlik perofrmans sergiledi.
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