Arsenal - Manchester City Maçı Canlı İzle Şifresiz | Arsenal - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Premier Lig'in 8. haftası mücadelesinde Arsenal ve Manchester City karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.Arsenal - Manchester City Maçı Canlı İzle - Tıklayınız
Arsenal - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Arsenal - Manchester City maçı 2 Şubat Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
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Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Partey, Rice, Ødegaard; Martinelli, Trossard, Havertz.
Manchester City: Ortega Moreno, Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol, Kovacic, Bernardo, Savinho, Marmoush, Foden, Haaland
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