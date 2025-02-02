Haber Tarihi: 02 Şubat 2025 19:34 - Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 19:34

Arsenal - Manchester City Maçı Canlı İzle Şifresiz | Arsenal - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Arsenal - Manchester City maçı canlı izle | Arsenal - Manchester City maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Arsenal - Manchester City Maçı Canlı İzle Şifresiz | Arsenal - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Premier Lig'in 8. haftası mücadelesinde Arsenal ve Manchester City karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Arsenal - Manchester City Maçı Canlı İzle - Tıklayınız



Arsenal - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Arsenal - Manchester City maçı 2 Şubat Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

11'ler

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Partey, Rice, Ødegaard; Martinelli, Trossard, Havertz.

Manchester City: Ortega Moreno, Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol, Kovacic, Bernardo, Savinho, Marmoush, Foden, Haaland
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