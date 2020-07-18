İngiltere'de FA Cup yarı finalindeevindeile karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan dev çarpışmayı Arsenal 2-0'lık skorla kazandı ve finale yükseldi.Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 19 ve 71. dakikalarda'dan geldi.Arsenal, bu skorla birlikte 7 maç sonra Manchester City'yi yenmeyi başardı ve FA Cup'ta finale yükseldi. Öte yandan Arsenal, 2014'ten bu yana FA Cup'ı en son kazanan takımlarla karşılaştığı 5. maçını da kazandı ve önemli bir istatistiğe imza attı.Arsenal'in finaldeki rakibi, yarı finalin diğer ayağındaki Manchester United - Chelsea maçının ardından belli olacak.