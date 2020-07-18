Arsenal, Man. City'yi Auba ile tuş etti!

İngiltere'de FA Cup yarı finalinde Arsenal, Manchester City'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com
Arsenal, Man. City'yi Auba ile tuş etti!
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18 Temmuz 2020 23:43
İngiltere'de FA Cup yarı finalinde Arsenal evinde Manchester City ile karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan dev çarpışmayı Arsenal 2-0'lık skorla kazandı ve finale yükseldi.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 19 ve 71. dakikalarda Pierre Emerick Aubameyang'dan geldi.

Arsenal, bu skorla birlikte 7 maç sonra Manchester City'yi yenmeyi başardı ve FA Cup'ta finale yükseldi. Öte yandan Arsenal, 2014'ten bu yana FA Cup'ı en son kazanan takımlarla karşılaştığı 5. maçını da kazandı ve önemli bir istatistiğe imza attı.

Arsenal'in finaldeki rakibi, yarı finalin diğer ayağındaki Manchester United - Chelsea maçının ardından belli olacak.







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