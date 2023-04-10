Arsenal - Liverpool maçı hakemine soruşturma!

İngiltere Premier Lig'de, lider Arsenal ile Liverpool'un 2-2 berabere kaldığı maçta yardımcı hakem Constantine Hatzidakis'in Liverpool defans oyuncusu Andy Robertson'a dirsek attığı iddiasıyla ilgili soruşturma açıldı.
İngiliz medyasında yer alan habere göre, İngiltere Futbol Federasyonu, maçın yardımcı hakemi Hatzidakis'in, Robertson'a dirsek attığı iddiasını incelemeye aldı.
Hakemin, soruşturma boyunca hiçbir maçta görev alamayacağı ifade edildi.
İngiliz medyasında yer alan habere göre, İngiltere Futbol Federasyonu, maçın yardımcı hakemi Hatzidakis'in, Robertson'a dirsek attığı iddiasını incelemeye aldı.
Hakemin, soruşturma boyunca hiçbir maçta görev alamayacağı ifade edildi.
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