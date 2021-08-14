Premier Lig'in açılış maçında Arsenal, deplasmanda Brentford ile karşı karşıya geldi. Brentford Community Stadı'nda oynanan mücadeleyi Brentford 2-0 kazandı.



73 yıl sonra İngiltere'nin en üst ligine geri dönen Brentford'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Canos ile 73. dakikada Norgaard'dan geldi. Böylece Arsenal, 2000-2001'den sonra ilk kez sezona deplasmanda yenilgiyle başladı.



Brentford'da Halil Dervişoğlu, karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı ve süre bulamadı.



Ligin 2. haftasında Brentford deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacakken, Arsenal ise evinde Chelsea ile derbi maçına çıkacak.



