Arsenal, Kieran Tierney ile uzun süreli sözleşme imzaladı

Arsenal, İskoç oyuncusu Kieran Tierney ile sözleşme yeniledi. Detaylar..

Haber; AA, Fotoğraf; arsenal.com
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Arsenal, Kieran Tierney ile uzun süreli sözleşme imzaladı
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25 Haziran 2021 20:47
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İskoç oyuncusu Kieran Tierney ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Celtic'ten 2019 yılında 27 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen sol bek oyuncusu, Arsenal formasıyla 62 maçta 3 kez ağları sarstı.

Tierney, İskoçya Milli Takımı'nda ise 23 karşılaşmada görev aldı.


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