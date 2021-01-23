Arsenal kendi kalesini buldu, FA Cup'a veda etti

FA Kupası 4. turunda Southampton ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal kendi kalesini buldu, FA Cup'a veda etti
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23 Ocak 2021 17:08
FA Kupası 4. turunda Southampton ile Arsenal karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı ve tur atladı.

Southampton'un golü 24. dakikada Gabriel'in kendi kalesine atmasıyla geldi.

Bu sonuçla birlikte Southampton turnuvada 5. tura yükseldi.

Southampton ile Arsenal, 26 Ocak günü bu kez Premier Lig'de yine Southampton'un ev sahipliğinde karşılaşacak. 

Southampton 29 puanla Premier Lig'de 9. sırada yer alıyor. Arsenal ise maç fazlasına rağmen rakibinin 2 puan gerisinde 10. sırada yer alıyor. 



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