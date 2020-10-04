Arsenal kazandı, Sheffield 4 maçta 0 çekti

Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal ile Sheffield United karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; arsenal.com
Arsenal kazandı, Sheffield 4 maçta 0 çekti
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04 Ekim 2020 18:03
Premier Lig'de 4. hafta mücadelesinde Arsenal ile Sheffield United, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Arsenal maçı 2-1 kazandı.

Arsenal'de goller 61. dakikada Saka ve 64. dakikada Pepe'den geldi. Sheffield United'ın tek golü ise 84. dakikada McGoldrick'ten geldi.

Bu sonuçla beraber Kuzey Londra ekibi puanını 9'a çıkardı. Sheffield United ise 4. maçından da mağlup ayrıldı ve 0 puanda kaldı.

Arsenal, Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City'e konuk olacak. Sheffield United ise aynı haftada sahasında bir diğer puansız takım Fulham ile karşılaşacak.



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