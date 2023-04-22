Arsenal kaybetmekten son anda kurtuldu

Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal, sahasında iki farklı geri düşmesine rağmen sonuncu Southampton'la 3-3 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal kaybetmekten son anda kurtuldu
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22 Nisan 2023 00:06
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında lider Arsenal, sahasında sonuncu Southampton'u konuk etti.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma temposuyla baş döndürürken 3-3'lük skorla tamamlandı.

Southampton ilk dakikada Alcaraz ve 14. dakikada Walcott'un golleriyle bir anda iki farklı öne geçti. 20'de Martinelli farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erti.

İkinci yarıda Southampton 66'da Caleta-Car'la bir kez daha farkı ikiye çıkarırken maçın son dakikalarında nefesler tutuldu. 88'de Odegaard ve 90'da Saka attığı gollerle maça eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda Trosard'ın bir şutu direkten dönerken seyir zevki yüksek karşılaşmada puanlar paylaşılmış oldu.

Bu sonuçla Arsenal, puanını 75 yaptı ve böylelikle beraberlik serisi de 3 maça çıkmış oldu. Manchester City, eksik iki maçını kazanırsa Arsenal'i zirveden indirmeyi başaracak. Southampton ise 24 puanda kaldı.

Premier Lig'de önümüzdeki hafta adeta şampiyonluk düğümünü çözecek karşılaşma oynanacak. Lider Arsenal, 26 Nisan Çarşamba günü en yakın takipçisi Manchester City'e konuk olacak.

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