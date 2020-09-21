Arsenal, kaleci Alex Runarsson'u transfer etti

Premier Lig ekibi Arsenal, Fransa Ligue 1 takımı Dijon'dan kaleci Alex Runarsson'u kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; arsenal.com
Arsenal, kaleci Alex Runarsson'u transfer etti
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21 Eylül 2020 20:12
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransa'nın Dijon takımından İzlandalı kaleci Alex Runarsson'u transfer etti.

İngiliz ekipten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kaleci ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fransız medyasında Arsenal'in 2 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Dijon'a 2018'de katılan Runarsson, Fransız ekipte 45 maçta forma giyerken 7 maçta kalesini gole kapattı.



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