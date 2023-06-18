Arsenal, Kai Havertz'i bitiriyor!

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Arsenal'de transfer çalışmaları sürüyor.



SON AŞAMAYA GELDİ



Sky Sport'ta yer alan habere göre; Arsenal, yıldız oyuncunun transferinde son aşamaya geldi.



Habere göre Alman oyuncunun Arsenal'e transfer olmaya sıcak baktığı ve kişisel şartların neredeyse kabul edildiği aktarıldı.



ARSENAL'İN TEKLİFİ



Arteta'nın kadrosunda görmek istediği yıldız için Arsenal yönetimi, Londra ekibinin yetkilileriyle transferi bitirmek için kısa süre içinde bir araya gelecek. Arsenal'in Havertz için son teklifinin 87 milyon euro olacağı ifade edildi.



24 yaşındaki Alman yıldız geçen sezon Premier Lig'de 35 maça çıktı ve 7 gol, 1 asist yaptı.





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