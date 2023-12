Arsenal'in yıldız futbolcusu Cedric Soares'ten Türkiye sözleri!

"MENAJERİM TEMAS HALİNDE"

Premier Lig ekiplerindende forma giyen Portekizli futbolcu, Fanatik'e konuştu. Yıldız oyuncu, Türkiye hakkında sözler kullandı."Bu takımın uzun süredir bir parçasıyım ve kulübü iyi biliyorum. Bir futbolcu olarak istediğim kadar oynama fırsatı bulamadım. Elbette her futbolcu oynamak ister. Ancak takıma yardım etmek, formayı kapmak ve hocamın bana ihtiyacı olduğu zaman hazır olmak adına her gün çok sıkı çalışıyorum. Günün sonunda en önemli şey takımdır ve hocamız da takım için en iyisini yapıyor. Soyunma odasında herkese destek oluyorum. Harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Arsenal'le sözleşmem sezon sonunda bitecek. Menajerim bazı kulüplerle temas halinde ve önümüzdeki aylarda neler olacağını göreceğiz.""Her şeyi hatırlıyorum diyebilirim. Belki de kariyerimdeki en yüksek noktasıydı. Hatta kişisel olarak en önemli başarım diyebilirim. Çünkü mücadele ettiğin şey; ülken ve halkın için. Herkes için harika bir tecrübeydi. Tarif etmesi kolay bir şey değil. Bu tarz anlar, hayatta çok fazla yaşanmaz.""Zor bir grup olduğu çok açık. EURO'nun artık final aşaması ve her maç, çok çekişmeli geçecektir. Türkiye'nin çok güçlü bir milli takıma sahip olduğunu herkes biliyor. Ancak Portekiz'in de harika oyuncuları ve harika bir kadrosu var. Zaten bu özelliğini de geçmişte gösterdi ve bu turnuvada aynı etkiyi hissettirecektir. Tahminim, grup zor olsa da Portekiz'in, bir üst tura lider olarak çıkacağı yönünde. Türkiye'nin ise ikinci olacağını düşünüyorum.""İnter'den Hakan Çalhanoğlu'nu ve Roma'dan Zeki Çelik'i biliyorum. Ama Hakan, çok yetenekli bir oyuncu. Onun oyun stilini gerçekten çok beğeniyorum. Ayrıca Portekiz'de Benfica'da Orkun Kökçü var. Orkun da hem çok genç hem de çok yetenekli. Genel olarak da Türkiye, çok yetenekli oyunculara sahip.""Süper Lig, çok rekabetçi ve herkes tarafından bilinen bir lig. Geçmiş yıllarda lige yapılan yatırımlarla daha da heyecan verici bir hale dönüştü. Teknik oyuncular oldukça fazla ve maçlardaki yoğunluk daha da artıyor. Türk futbolunda harika statlar ve mükemmel taraftarlar var. 3 büyük kulübe ( Fenerbahçe , Beşiktaş ve Galatasaray), son yıllarda şampiyonluklar yaşayan Başakşehir ile Trabzonspor da katıldı. Avrupa'nın büyük kulüplerinden daha önce bildiğim oyuncular oraya transfer oldu. Galatasaray'dan Icardi ile İnter'de, Fenerbahçe'den Tadic'le Southampton'da ve Trabzon'dan Pepe ile Arsenal'de oynadım. Bu açıdan ligin son birkaç yılda seviye olarak oldukça yükseldiğini söyleyebilirim.""Crespo, yetenekli bir Portekizli oyuncunun yurt dışında oynamasına bir başka güzel örnek. Türkiye'ye geldiğinden beri durumunun iyi olduğunu ve Fenerbahçe taraftarının onu çok sevdiğini biliyorum."