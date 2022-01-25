Arsenal'in transferde yeni rotası İspanya!

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Fiorentina'nın yıldız forveti Dusan Vlahovic'in Juventus'a yakın olduğu haberlerinin ardından forvet transferi için rotasını İspanya'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Arsenal'in transferde yeni rotası İspanya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2022 20:26
Forvet arayışlarını sürdüren Arsenal için flaş bir iddia gündeme geldi.

İngiliz basınına göre, daha önce transferi için uğraş verdiği Vlahovic'in Juventus ile anlaştığı haberlerinin ortaya çıkmasıyla yönünü İspanya'ya çevirdiği belirtildi.

İngiliz ekibinin, Espanyol'ün golcü ismi Raul de Tomas ile ilgilendiği kaydedildi.

Ayrıca Arsenal teknik direktörü Arteta'nın da oyuncuyu beğendiği ve takımında görmek istediği aktarıldı.

Arsenal ile birlikte, West Ham ve Leeds'in de oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

İtalyan devi Juventus'un da oyuncuyu kiralamak istediği ancak Espanyol'un Raul de Tomas'ı kiralık göndermek istemediği belirtildi.

Serbest kalma maddesi 70 milyon euro olan İspanyol oyuncu, bu sezon Espanyol formasıyla çıktığı 23 maçta, 12 gol - 2 asist yapma başarısı gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.