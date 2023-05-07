Arsenal'in şampiyonluk inadı!

Arsenal, Newcastle United deplasmanında 2-0 kazandı ve şampiyonluk şansını kalan 3 haftaya taşıdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'in şampiyonluk inadı!
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07 Mayıs 2023 20:29
İngiltere Premier Ligi'nin 35. haftasında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geldi. St. James' Park'taki kritik mücadeleyi konuk ekip Arsenal 2-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Martin Ödegaard ve 72. dakikada kendi kalesine Fabian Schar kaydetti.

Ligde 3 maçı kalan Arsenal, puanını 81'e yükseltti ve 1 maçı eksik olan lider Manchester City ile puan farkını 1'e indirdi. Newcastle United ise 3 hafta sonra kaybetti ve 65 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta Brighton Hove & Albion'ı ağırlayacak. Newcastle United ise Leeds United deplasmanına gidecek.

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