Arsenal'in kış transfer hedefi: Ivan Toney

Bu sezon Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturan ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdıran Arsenal santrfor transferi için harekete geçti.



İLK HEDEF TONEY



Geçtiğimiz sezon İngiltere'de fırtına gibi esen hatta Milli Takım daveti de alan ancak yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 8 ay men cezası alan Ivan Toney, Arsenal'in ilk hedefi.



Geçtiğimiz sezonun Mayıs ayında ceza yiyen Ivan Toney, 17 Ocak itirbariyle tekrardan futbol oynayabilecek. Bu durumdan dolayı Arsenal, 27 yaşındaki İngiliz santrfor için harekete geçti.



Arsenal, Ivan Toney için Brentford'a 60 milyon euro teklif edecek.



İKİNCİ OPSİYON OSIMHEN



Kadrosuna kış transfer döneminde kesnlikle santrfor takviyesi yapmak isteyen Arsenal'in bir diğer hedefi de Napoli forması giyen Victor Osimhen oldu.



Ancak Osimhen geçtiğimiz günlerde Napoli ile olan sözleşmesini uzatmış ve sözleşmeye 130 milyon euroluk serbest kalma maddesi eklemişti. Bu bedelin yüksek olduğunu düşünen Arsenal ise Victor Osimhen transferi için gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.





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