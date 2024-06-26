Arsenal'in hedefi Bakayoko

Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Arsenal, transfer çalışmalarına hız verdi.



Belçika basınında yer alan habere göre, Arsenal, PSV Eindhoven forması giyen Johan Bakayoko ile ilgileniyor.



Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki Belçikalı sağ kanat oyuncusunun PSV Eindhoven ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



PSV'de geçen sezon 48 maçta süre bulan Bakayoko, 14 gol attı ve 14 asist asist yaptı.





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