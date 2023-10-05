Arsenal'in gözü kardeş Timber'da!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, orta saha için yeni hedefini belirledi.İtalyan basınında yer alan habere göre, Arsenal'in Feyenoord forması giyen Quinten Timber'ı yakından takip ettiği aktarıldı.Timber ile ilgilenen tek kulübün Arsenal olmadığı ifade edildi. 22 yaşındaki futbolcuyu; Liverpool, Manchester City, Tottenham'ın da takip ettiği vurgulandı.Feyenoord'da bu sezon 10 maça çıkan Quinten Timber, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.Arsenal, yaz transfer döneminde de Quinten'ın ikiz kardeşi Jurrien Timber'ı kadrosuna katmıştı.