Arsenal'ın dev teklifine Shakhtar'dan ret!

Premier lig ekibi Arsenal, Shakhtar Donetsk forması giyen Mykhailo Mudryk için 70 milyon Euro'Luk bir teklif yaptığı ancak Shakhtar Donetsk'in bunu kabul etmeyeceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'ın dev teklifine Shakhtar'dan ret!
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04 Ocak 2023 16:13
Transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal Ocak transfer döneminde kesenin ağzını açacak.

DailyMail'de yer alan habere göre; Arsenal, Shakhtar forması giyen Mykhailo Mudryk'i transfer etmek istiyor.

Haberde İngiliz devinin Ukrayna ekibine 70 milyon Euro'Luk bir teklif yaptığı ve beklemeye geçtiği belirtildi.

SHAKHTAR KABUL ETMEYECEK

Arsenal'in bu dev teklifine Shakhtar'ın kabul etmeyeceği belirtilirken, oyuncu için 100 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

22 yaşına girecek olan Ukraynalı kanat oyuncusu'nu Mikel Arteta'nın da çok istediği aktarıldı.

Oyuncuyla bir diğer Premier Lig devi Chelsea'nin de ilgilendiği kaydedildi.

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