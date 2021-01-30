Arsenal ile Manchester United sessiz bitirdi!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Manchester United'ın mücadelesinde gol sesi çıkmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arsenal ile Manchester United sessiz bitirdi!
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30 Ocak 2021 23:11
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasındaki Arsenal-Manchester United karşılaşması 0-0 tamamlandı.

Son 6 haftadaki performansıyla 9. sıraya kadar tırmanan Arsenal, puan tablosunun 2. basamağındaki Manchester United'ı konuk etti.

Maçta gol sesi çıkmadı ve Manchester United, son 4 haftada 3. kez puan kaybı yaşadı.

Manchester United, puanını 41'e, Arsenal ise 31'e yükseltti.



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