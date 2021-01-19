Arsenal ikinci yarıda 3'lük attı ve kazandı

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, sahasında Newcastle United'ı 3-0 mağlup etti.

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Arsenal ikinci yarıda 3'lük attı ve kazandı
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19 Ocak 2021 00:51
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, sahasında Newcastle United'ı konuk etti.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 3-0 kazanarak 3 puanı almayı başardı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Arsenal ikinci yarıda açıldı. 50. dakikada Aubameyang, Partey'in asisti ile maçtaki sessizliği bozdu. 60. dakikaya gelindiğinde Bukayo Saka'nın golü farkı ikiye çıkardı. 77. dakikaya gelindiğinde ise yeniden Aubameyang sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirerek takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Arsenal 3 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta 1 puana razı olmuştu, bu galibiyetle 27 puana yükselerek üst sıralar için umutlarını yükseltti. Newcastle ise 19 puanda kaldı.



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