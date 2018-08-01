Arsenal, hazırlık maçında PSG'yi dağıttı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlık turnuvasındailekarşı karşıya geldi. Arsenal teknik direktörü Unai Emery, eski takımı PSG'ye karşı çıkarken Arsenal, sahadangalip ayrıldı ve gövde gösterisi yaptı.Arsenal, 13. dakikada Mesut Özil ile gol perdesini açarken diğer golleri 67 ve 71'de Lacazette, 87'de Holding ve 90+4'te Nketiah'tan geldi. PSG'nin tek sayısını ise 60. dakikada Nkunku kaydetti.Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, kötü bir hazırlık turnuvası geçirirken son iki maçta kalesinde 8 gol gördü. Fransız ekibi, önceki maçta Bayern Münih'e 3-1 mağlup olmuştu.