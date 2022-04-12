Arsenal, gözünü Ruben Neves'e dikti

Orta sahasına güçlü bir hamle yapmak isteyen Arsenal, hedefine Wolverhampton forması giyen Portekizli Ruben Neves'i aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal, gözünü Ruben Neves'e dikti
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12 Nisan 2022 20:22
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, güçlendirmek istediği orta sahası için hedefini Ruben Neves olarak belirledi.

Sky Sports'un haberine göre; Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Wolverhampton'da forma giyen Portekizli orta saha Ruben Neves'in transferini bizzat yönetimden talep etti. Orta saha arayışlarını Ruben Neves ile sonlandırmak isteyen Arteta'nın, Neves için oldukça istekli olduğu ifade edildi. Wolverhampton'ın ise Portekizli oyuncuyu 60 milyon eurodan aşağı bir bedele satmak istemediği öne sürüldü.

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 31 maça çıkan Ruben Neves, 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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