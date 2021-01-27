Arsenal geriye düştüğü maçı kazanmayı bildi

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal, deplasmanda Southampton'a konuk oldu.



Mücadeleyi Arsenal deplasmanda Southampton'u 3-1 mağlup ederek üç puanı aldı.



Arsenal'in gollerini 8. dakikada Nicolas Pepe, 39. dakikada Bukayo Saka ve 72. dakikada Alexandre Lacazette atarken Southampton'un golünü 3. dakikada Stuart Armstrong kaydetti.



Londra ekibi böylelikle çıktığı son 6 maçta 5. galibiyetini aldı ve lider Manchester City ile arasındaki puan farkını 11'e indirdi.



Arsenal, bu skorla puanını 30'a yükseltti, Southampton ise 29 puanda kaldı.



