Arsenal gençleriyle turladı

İngitere FA Kupası 4. Turu'nda Arsenal, ilk yarıda bulduğu gollerle Bournemouth'u 2-1 yendi ve 5. Tur'da Portsmouth ile eşleşti.

Arsenal gençleriyle turladı
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28 Ocak 2020 01:14
İngiltere FA Kupası 3. Tur mücadelesinde Arsenal ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

Vitality Stadium'da oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Bukayo Saka'nın 5. dakikadaki golüyle adeta maça başlayan Arsenal 26'da Nketiah ile farkı ikiye çıkardı, ilk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci yarıda maçın son saniyelerine girerken Surridge'in golüne rağmen Bournemouth kupadan elenmekten kurtulamadı.

Arsenal'in bu sonucun ardından 5. Turadaki rakibi
ise Portsmouth oldu.

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