Arsenal, Gabriel Martinelli ile sözleşme yeniledi!

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Bukayo Saka'nın ardından bir gencin daha sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; arsenal.com
Arsenal, Gabriel Martinelli ile sözleşme yeniledi!
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03 Temmuz 2020 21:57
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Brezilyalı forveti Gabriel Martinelli'nin mukavelesini yeniledi.

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, geçen yıl takıma katılan 19 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Martinelli, 10 gol attı. 



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