Arsenal, Flamengo'dan Pablo Mari'yi kiraladı

İngiliz ekibi Arsenal, Brezilya ekibi Flamengo'dan savunma oyuncuus Pablo Mari'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; AA
Arsenal, Flamengo'dan Pablo Mari'yi kiraladı
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29 Ocak 2020 18:07
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brezilya'nın Flamengo ekibinden savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı.

Arsenal Kulübü, 26 yaşındaki İspanyol stoper Mari'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Ülkesinin Mallorca ve Gimnastic takımlarında oynayan Mari, 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştu. Daha sonra kiralık olarak İspanya'da Girona ve Deportivo La Coruna ile Hollanda'da NAC Breda formaları giyen savunma oyuncusu, geçen yıl Flamengo'ya imza atmıştı.

Mari, geçen sezon 28 maça çıkıp 3 gol attığı Flamengo ile lig ve Libertadores Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

 

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