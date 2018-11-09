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Arsenal evinde sessiz sedasız turladı!

UEFA Avrupa Ligi E grubunda Arsenal, Sporting ile 0-0 berabere kaldı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Kaynak: Sporx.com
Arsenal evinde sessiz sedasız turladı!
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09 Kasım 2018 01:01
UEFA Avrupa Ligi E grubunda Arsenal ile Sporting karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz beraberlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde de gol olmadı ve Arsenal ile Sporting 0-0 berabere kaldı.

Sporting'te Jeremy Mathieu 87. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi turladı.

Bu sonuçla birlikte puanını 10'a çıkaran Arsenal, gruptan çıkmayı garantiledi. Sporting'in puanı ise 7 oldu.

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