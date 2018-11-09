UEFA Avrupa Ligi E grubundailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz beraberlikle girildi.Karşılaşmanın ikinci devresinde de gol olmadı ve Arsenal ile Sporting 0-0 berabere kaldı.Sporting'te Jeremy Mathieu 87. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi turladı.Bu sonuçla birlikte puanını 10'a çıkaran Arsenal, gruptan çıkmayı garantiledi. Sporting'in puanı ise 7 oldu.