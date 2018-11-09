UEFA Avrupa Ligi E grubunda Arsenal ile Sporting karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz beraberlikle girildi.
Karşılaşmanın ikinci devresinde de gol olmadı ve Arsenal ile Sporting 0-0 berabere kaldı.
Sporting'te Jeremy Mathieu 87. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi turladı.
Bu sonuçla birlikte puanını 10'a çıkaran Arsenal, gruptan çıkmayı garantiledi. Sporting'in puanı ise 7 oldu.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz beraberlikle girildi.
Karşılaşmanın ikinci devresinde de gol olmadı ve Arsenal ile Sporting 0-0 berabere kaldı.
Sporting'te Jeremy Mathieu 87. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi turladı.
Bu sonuçla birlikte puanını 10'a çıkaran Arsenal, gruptan çıkmayı garantiledi. Sporting'in puanı ise 7 oldu.
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