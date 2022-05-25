Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Muhammed Elneny için kulübü Arsenal'dan kötü haber geldi.



Arsenal, Muhammed Elneny'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Mısırlı yıldız ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.



Süper Lig devlerinin yoğun uğraş verdiği oyuncu bu sezon Arsenal ile çıktığı 17 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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