Arsenal, Elneny ile uzattı!

Arsenal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'nin sözleşmesini uzattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Arsenal, Elneny ile uzattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2022 11:15
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Muhammed Elneny için kulübü Arsenal'dan kötü haber geldi.

Arsenal, Muhammed Elneny'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Mısırlı yıldız ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Süper Lig devlerinin yoğun uğraş verdiği oyuncu bu sezon Arsenal ile çıktığı 17 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ