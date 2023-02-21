Arsenal, Elneny ile uzattı!

Muhammed Elneny, Arsenal ile sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arsenal, Elneny ile uzattı!
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21 Şubat 2023 16:36
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, kulübüyle Haziran 2024'e kadar sözleşme uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki oyuncu, "Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Mısırlı milli futbolcu, İngiliz ekibinde 155 maçta forma giyerken 6 gol attı ve 10 asist yaptı.

Elneny, Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giymişti.

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