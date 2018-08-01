Arsenal'in, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İspanyol golcü Lucas Perez'i 7.8 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya satacağı yazıldı.Sky Italia'da yer alan haberde; Arsenal'in iki yaz önce Lucas Perez'i Deportivo'dan 14 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer ettiği belirtilirken, oyuncunun kötü performansı sonrası tekrar Deportivo'ya kiralandığı bilgisi verildi. Fiorentina'nın da bu transfer için kiralık veya bonservisle satın almak için görüştüğü, İngilizler'in kiralama seçeneğini düşünmemesi üzerine bonservisle almak için anlaştığı kaydedildi.Lucas Perez'in de Fiorentina'nın teklifini heyecan verici bulduğu ve yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldığı yazıldı.Fiorentina'nın önümüzdeki günlerde bu transferi açıklayacağına da vurgu yapıldı.29 yaşındaki İspanyol golcü Lucas Perez, geçen sezon oynadığı 35 La Liga maçında 8 gol atıp 6 asist yapmıştı.