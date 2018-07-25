Arsenal efsanesinden Ospina'ya çağrı!

'yi'a satan'ın kaleci transferi için düşündüğü isimlerden olaniçin Arsenal'in efsanelerinden'dan ilginç bir yorum geldi.Arsenal'in efsanesi David Seaman, Ospina'nın ikinci kaleci olamayacak kadar kaliteli olduğunu dile getirdi.Bernd Leno transferinin ardından Arsenal 11'ine girmesinin zor olduğu Ospina hakkında konuşan Seaman,ifadelerini kullandı.Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ospina için Beşiktaş temaslarını sürdürürken, Fabri'yi satan siyah-beyazlıların kaleci transferini yakın zamanda çözmesi bekleniyor.