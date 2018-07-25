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Arsenal efsanesinden Ospina'ya çağrı!

Beşiktaş'ın kaleci adaylarından David Ospina için konuşan Arsenal'in efsane ismi David Seaman, başarılı kaleciye 'Arsenal'den ayrıl' çağrısı yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arsenal efsanesinden Ospina'ya çağrı!
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25 Temmuz 2018 14:41
Fabri'yi Fulham'a satan Beşiktaş'ın kaleci transferi için düşündüğü isimlerden olan David Ospina için Arsenal'in efsanelerinden David Seaman'dan ilginç bir yorum geldi.

Arsenal'in efsanesi David Seaman, Ospina'nın ikinci kaleci olamayacak kadar kaliteli olduğunu dile getirdi.

Bernd Leno transferinin ardından Arsenal 11'ine girmesinin zor olduğu Ospina hakkında konuşan Seaman, ''Ospina'nın ikinci kaleci olmayı isteyeceğini düşünmüyorum. Arsenal'de kalırsa belki de üçüncü kaleci olacak. Bence David oynamak istiyor. Kariyerinin önemli bir dönemini kenarda ya da tribünde geçirmemeli'' ifadelerini kullandı.

Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ospina için Beşiktaş temaslarını sürdürürken, Fabri'yi satan siyah-beyazlıların kaleci transferini yakın zamanda çözmesi bekleniyor.



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