Arsenal'e Thomas Partey şoku!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Thomas Partey'den kötü haber geldi.
30 yaşındaki Ganalı orta saha sakatlığı sebebiyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.
SÜPER LİG DEVLERİ İLGİLENİYORDU
Partey ile Galatasaray ve Fenerbahçe de ciddi şekilde ilgileniyordu.
50 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Ganalı ön libero, 2020 yılında Atletico Madrid'den 50 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Arsenal ile toplamda 103 maça çıkan Partey, 5 gol ve 4 asist yaptı.
30 yaşındaki Ganalı orta saha sakatlığı sebebiyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.
SÜPER LİG DEVLERİ İLGİLENİYORDU
Partey ile Galatasaray ve Fenerbahçe de ciddi şekilde ilgileniyordu.
50 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Ganalı ön libero, 2020 yılında Atletico Madrid'den 50 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Arsenal ile toplamda 103 maça çıkan Partey, 5 gol ve 4 asist yaptı.