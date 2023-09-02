Arsenal'e Thomas Partey şoku!

Arsenal forması giyen Thomas Partey'in sakatlığı sebebiyle 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'e Thomas Partey şoku!
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02 Eylül 2023 16:55
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Thomas Partey'den kötü haber geldi.

30 yaşındaki Ganalı orta saha sakatlığı sebebiyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.

SÜPER LİG DEVLERİ İLGİLENİYORDU

Partey ile Galatasaray ve Fenerbahçe de ciddi şekilde ilgileniyordu.

50 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Ganalı ön libero, 2020 yılında Atletico Madrid'den 50 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Arsenal ile toplamda 103 maça çıkan Partey, 5 gol ve 4 asist yaptı.

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