Arsenal'e galibiyet için 1 gol yetti

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Aston Villa ile deplasmanda karşılaşan Arsenal, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'e galibiyet için 1 gol yetti
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19 Mart 2022 17:30
İngiltere Premier Lig'de Steven Gerrard'ın ekibi Aston Villa ile Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal karşı karşıya geldi.

Villa Park'da oynanan 30. hafta mücadelesinde Arsenal, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Konuk ekibin golünü 30. dakikada İngiliz futbolcu Bukayo Saka kaydetti. 20 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 9. kez fileleri havalandırmayı başardı.

Bu sonuçla puanını 54'e yükselten Arsenal 4. sıradaki yerini korurken, ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan Aston Villa, 36 puanla 9. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Wolves deplasmanına giderken, Arsenal ise Crystal Palace'a konuk olacak.

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