İngiltere Premier Ligi'nin transferdeki son gününde'ın Hırvat stoperi'dan vazgeçti.İngiliz basınının haberine göre Arsenal teknik direktörü Unai Emery, Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla başarılı bir performans gösteren 29 yaşındaki futbolcunun transferine onay vermedi.Beşiktaş'ın Vida için Arsenal'den 30 milyon euro istediği ve İngiliz ekibinin bu fiyatı çok fazla bulduğu iddia edildi.Geçtiğimiz sezonun devre arasında bonservissiz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan Hırvat stoper ile Arsenal'in dışında Liverpool ve West Ham'ın da ilgilendiği belirtiliyordu.