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Arsenal, Domagoj Vida için son kararını verdi!

Arsenal teknik direktörü Unai Emery, Premier Lig'de transferin son gününde Domagoj Vida için kararını verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arsenal, Domagoj Vida için son kararını verdi!
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09 Ağustos 2018 16:34
İngiltere Premier Ligi'nin transferdeki son gününde Arsenal, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'dan vazgeçti.

İngiliz basınının haberine göre Arsenal teknik direktörü Unai Emery, Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla başarılı bir performans gösteren 29 yaşındaki futbolcunun transferine onay vermedi.

30 MİLYON EURO İSTENDİ

Beşiktaş'ın Vida için Arsenal'den 30 milyon euro istediği ve İngiliz ekibinin bu fiyatı çok fazla bulduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında bonservissiz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan Hırvat stoper ile Arsenal'in dışında Liverpool ve West Ham'ın da ilgilendiği belirtiliyordu.

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