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Arsenal dipsiz kuyuda!

UEFA Avrupa Ligi'de BATE Borisov, evinde ağırladığı Arsenal'i 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
Arsenal dipsiz kuyuda!
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15 Şubat 2019 00:45
UEFa Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizine Bate Borisov imza attı.

Belarus ekibi BATE, sahasında İngiltere temsilcisi Arsenal'ı 45. dakikada Stanislav Dragun'un kaydettiği golle 1-0 yenerek günün sürprizine imza attı.

Avusturya'da Rapid Wien'e konuk olan İtalya temsilcisi Inter, 39. dakikada Lautaro Martinez'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.

İspanya ekibi Sevilla ise İtalya'nın Lazio takımına konuk olduğu maçı, 22. dakikada Wissam Ben Yedder'in bulduğu golle 1-0 kazandı.

Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 20-21 Şubat'ta oynanacak.

Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:

Galatasaray - Benfica (Portekiz): 1-2

BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere): 1-0

Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya): 0-1

Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2

Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya): 3-3

Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-0

Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika): 0-0

Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya): 0-1

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