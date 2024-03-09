Arsenal, dev maç öncesi hata yapmadı!

Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal, sahasında Brentford'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla zirveye yükseldi.

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Arsenal, dev maç öncesi hata yapmadı!
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09 Mart 2024 22:31
Son güncelleme 09 Mart 2024 22:34
Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal, sahasında Brentford ile karşılaştı.

Emirates Stadı'nda oynanan maçı Arsenal 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 19. dakikada Declan Rice ve 86. dakikada Kai Havertz'ten geldi. Brentford'un tek golünü 45+4. dakikada Yoane Wissa attı.

Arsenal ligde üst üste 8. galibiyetini aldı. Brentford ise galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Arteta'nın öğrencileri, Liverpool-Manchester City maçı öncesi hata yapmadı. Arsenal maç fazlasıyla Liverpool'un 1, City'nin ise 2 puan önünde 64 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Brentford ise 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Chelsea ile oynayacak. Brentford ise Burnley'e konuk olacak.

PUAN DURUMU
(64) Arsenal
(63) Liverpool 
(62) Manchester City
(26) Brentford

Liverpool-Manchester City maçı pazar günü saat 18.45'te oynanacak.

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