Premier Lig 27. hafta karşılaşmasında Arsenal konuk olduğu Sheffield United' 6-0 mağlup etti.



Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Martin Odegaard, 13. dakikada Jayden Bogle (kk), 15. dakikada Gabriel Martinelli, 25. dakikada Kai Havertz, 39. dakikada Declan Rice ve 58. dakikada Benjamin White kaydetti.



Arsenal'de 65. dakikada oyuna giren Thomas Partey 148 gün sonra sahalara geri döndü.



Arsenal bu galibiyetle Premier Lig'de üst üste 7. galibiyetini aldı.



Arsenal bu galibiyetle puanını 61'e çıkartırken, Sheffield United ise 13 puanda kaldı.



Arsenal bir sonraki karşılaşmasında Brentford'u konuk ederken, Sheffield United ise Bournemoth deplasmanına gidecek.



İşte Premier Lig'deki son puan durumu:



1) Liverpool (63)



2) Manchester City (62)



3) Arsenal (61)





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