Arsenal'den son dakika golüyle 3 puan

Premier Lig'in 20. hafta erteleme maçında Arsenal, sahasında Wolverhampton'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'den son dakika golüyle 3 puan
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25 Şubat 2022 00:42
İngiltere Premier Lig'in 20. hafta erteleme maçında Arsenal, sahasında Wolverhampton'u konuk etti.

Emirates Stadı'nda oynanan maçı Arsenal geriden gelerek son dakika golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin 10. dakikasında Wolverhampton Hwang Hee-Chan'ın 10. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skora dengeyi getirmeye çalışan Arsenal, 82. dakikada Pepe'nin golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada 90+5. dakikaya gelindiğinde Lacazette sahneye çıktı ve Arsenal'e galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Arsenal puanını 45'e yükseltirken Wolverhampton ise 40 puanda kaldı.

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