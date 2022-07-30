Arsenal'den, Sevilla'ya 6 gol

Emirates Cup'ta Arsenal, Sevilla'yı 6-0'lık skorla mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; arsenal.com
Abone Ol
Arsenal'den, Sevilla'ya 6 gol
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2022 16:43
Emirates Cup'ta Arsenal ile Sevillla karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ev sahibi olduğu kupayı müzesine götürdü.

Arsenal'e karşılaşmada galiyiyeti getiren golleri; 10. dakikada penaltıdan ve 19. dakikada Bukayo Saka, 13, 15 ve 77. dakikalarda Gabriel Jesus ve 88. dakikada Eddir Nketiah kaydetti.

Arsenal'in, Manchester City'den kadrosuna kattığı Gabriel Jesus, bu maçtaki hat-trickiyle birlikte Londra temsilcisinde 5 maçta 7 gole ulaştı.

Sevilla'nın, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao ise maç kadrosunda yer almadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ