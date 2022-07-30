Emirates Cup'ta Arsenal ile Sevillla karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ev sahibi olduğu kupayı müzesine götürdü.



Arsenal'e karşılaşmada galiyiyeti getiren golleri; 10. dakikada penaltıdan ve 19. dakikada Bukayo Saka, 13, 15 ve 77. dakikalarda Gabriel Jesus ve 88. dakikada Eddir Nketiah kaydetti.



Arsenal'in, Manchester City'den kadrosuna kattığı Gabriel Jesus, bu maçtaki hat-trickiyle birlikte Londra temsilcisinde 5 maçta 7 gole ulaştı.



Sevilla'nın, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao ise maç kadrosunda yer almadı.





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