Arsenal'den savunmaya yeni takviye: Kayode

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Arsenal, Fiorentina'da forma giyen Michael Kayode'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Arsenal'den savunmaya yeni takviye: Kayode
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2023 19:04
Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal, gelecek sezon için çarpıcı bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Arsenal'in gözlemcileri, Fiorentina'da forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Michael Kayode'yi Cagliari mücadelesinde tribünlerden takipe etti.

Haberde, Arsenal'in oyuncuyu büyük gelecek vadeden bir isim olarak gördüğü belirtilirken, Fiorentina'nın oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu ifade edildi.

Bu sezon Fiorentina ile 5 resmi maça çıkan Kayode, 1 asist kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery