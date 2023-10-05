Arsenal'den savunmaya yeni takviye: Kayode

Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal, gelecek sezon için çarpıcı bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Arsenal'in gözlemcileri, Fiorentina'da forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Michael Kayode'yi Cagliari mücadelesinde tribünlerden takipe etti.



Haberde, Arsenal'in oyuncuyu büyük gelecek vadeden bir isim olarak gördüğü belirtilirken, Fiorentina'nın oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu ifade edildi.



Bu sezon Fiorentina ile 5 resmi maça çıkan Kayode, 1 asist kaydetti.



