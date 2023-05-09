Arsenal'den orta sahaya Bennacer hamlesi

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Arsenal, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; orta sahaya bir hamle yapmak isteyen Arsenal, uzun zamandır gündeminde olan Moises Caicedo'nun yanı sıra Milan'ın Cezayirli yıldızı Ismael Bennacer'i de gündemine aldı. Bennacer'in sözleşmesinde 50 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.



25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 3 gol 2 asist kaydetti.





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