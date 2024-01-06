Arsenal'den Onana için sürpriz hamle

Transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal, Everton'da forma giyen Amadou Onana için teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'den Onana için sürpriz hamle
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06 Ocak 2024 16:04
Kış transfer dönemi için orta saha arayışlarını sürdüren Arsenal'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

İngiliz basınından The Sun'a göre; Arsenal, Everton'da forma giyen 22 yaşındaki Belçikalı orta saha Amadou Onana'yı gündemine aldı.

Haberde Arsenal'in oyuncuyu çok istediği ve yakın zamanda teklif yapmaya hazırlandığı ifade edilirken, Everton'ın bu transferde 80 ila 100 milyon euro arası bir gelir beklediği öne sürüldü.

Bu sezon Everton ile 21 resmi maça çıkan Onana, bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.

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