Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu için ilgi mektubu!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri de değeri de artıyor. Borussia Dortmund ve Napoli'nin ardından Arsenal de Ferdi Kadıoğlu için ilgi yazısı gönderdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu için ilgi mektubu!
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06 Ocak 2024 12:59
Fenerbahçe devre arasında hiçbir banko oyuncusunu göndermek istemiyor ancak Avrupa kulüplerinin ilgisi bitmiyor. Radara giren isimlerin başında ise 24 yaşındaki bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu geliyor.

2018'de henüz genç bir yıldız adayıyken 1.4 milyon Euro'ya transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Borussia Dortmund ve Napoli'nin ardından Arsenal de A Milli futbolcu için ilgi mektubunu yolladı.

OCAK AYINDA SATIŞ YOK

Arsenal'in uluslararası scout şefi Romain Poirot'nun birçok maçta izlediği Ferdi Kadıoğlu için transfer edilmesi yönünde olumlu rapor verdiği öğrenildi.


Fenerbahçe, Ferdi'ye gelecek teklifi sezon sonu değerlendirecek ve ocak ayında hiçbir şekilde satış yapmayacak. Edinilen bilgilere göre Ferdi Kadıoğlu'nun reel transfer piyasasındaki bonservis bedeli 25 milyon Euro'yu aştı. Başarıyı futbolcu da sezonu tamamlamak istediğini yönetime iletti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Ferdi Kadıoğlu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı. 

 
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