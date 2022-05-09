Arsenal'den Elneny'e yeni sözleşme!

Süper Lig devlerinin de radarında olan Arsenalli futbolcu Muhammed Elneny için flaş bir iddia ortaya atıldı.



The Athletic'te yer alan habere göre, Arsenal'in Mısırlı oyuncu ile yeni sözleşme konusunda görüşmelere başladığı belirtildi.



Haberde İngiliz ekibinin Elneny'i elinde tutmaya kararlı olduğu belirtilirken, tecrübeli oyuncunun da takımda kalmak istediği ifade edildi.



Mısırlı oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda herkes Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefine odaklanmış durumda. Eminim ki kulüp sözleşmesi biten oyuncularla yakın zamanda iletişim kuracaktır." ifadesini kullanmıştı.





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