Arsenal'den Cancelo'ya kanca!

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan Arsenal, gelecek sezonun planlamalarına başladı.



The Telegraph'a göre Arsenal, Pep Guardiola ile arası açıldıktan sonra sezon ortasında Bayern Münih'e kiralanan Joao Cancelo'yu kadrosuna katmak istiyor.



Haberde, Bayern Münih'in Cancelo için 60 milyon Sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve oyuncunun sezon bitiminde Manchester ekibine geri döneceği belirtildi.



MANCHESTER CITY'DE KALMAK İSTEMİYOR



Portekizli bek oyuncusu Cancelo, hocasıyla yaşadığı problemden dolayı takımda kalmak istemiyor. Sezon sonunda gelecek tekliflere sıcak bakan yıldız oyuncunun önceliğinin Premier Lig'de kalmak olduğu belirtildi.



CITY TARAFTARI CANCELO'NUN GİTMESİNİ İSTEMİYOR





Geçtiğimiz yaz döneminde Gabriel Jesus ve Oleksandr Zinchenko'yu Arsenal'e satan Manchester City'de taraftarlar, en iyi oyuncularından birinin daha şampiyonluk yarışındaki rakiplerine satılmasını istemiyor.



