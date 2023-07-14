Arsenal'den 45 milyonluk transfer

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluğu kıl payı kaçıran Arsenal yeni transferini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; arsenal.com
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Arsenal'den 45 milyonluk transfer
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14 Temmuz 2023 17:20
Gelecek sezon Premier Lig'de şampiyonluk için çabalayacak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Arsenal, Jurrien Timber transferini açıkladı.

45 MİLYON EURO

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Arsenal, 22 yaşındaki Hollandalı stoper için 40 milyon net bonservis ve 5 milyon euroluk başarı bonuslarıyla beraber toplamda 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Açıklamanın devamında ise Arsenal, Jurrien Timber ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını da duyurdu.

47 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ajax formasıyla 47 resmi maçta forma giyen Jurrien Timber bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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