Arsenal'den 100 milyon euroluk Osimhen girişimi

Serie A ekibi Napoli'de forma giyen Victor Osimhen için Arsenal iddiası geldi.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, İngiliz ekibinin, birçok Avrupa devinin peşinden koştuğu Victor Osimhen için girişimlerde bulunduğu belirtildi.



Haberde oyuncuyu transfer etmek isteyen kulübün yaklaşık 100 milyon euroyu bulan maliyeti gözden çıkarması gerekeceği ifade edildi.



Öte yandan oyuncuyla Manchester United, Newcastle ve Tottenham'ın da ilgilendiği ancak Arsenal'in bu transferde bir adım önde olduğu kaydedildi.



İngiliz ekibi yazın sözleşmesi sona erecek olan Fransız futbolcusu Alexander Lacazette ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmediği ve onun yerine mutlaka bir transfer yapacağı aktarıldı.



Victor Osimhen bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 26 maçta, 16 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.





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